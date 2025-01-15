محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي لاتهامها بالتهديد والابتزاز

قررت محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، 22 يناير.

بداية الواقعة عندما توجهت الفنانة هالة صدقي رفقة محاميها المستشار شريف حافظ، إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، حيث استمع المستشار محمد حسين، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوالها في البلاغ الذي تقدم به محاميها.

وقال المستشار شريف حافظ، إن الفنانة تتهم في بلاغها مساعدتها السابقة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى وإلا سوف تشهر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات بثتها المشكو في حقها عبر حسابها على “فيسبوك”.

وفي التحقيقات، سردت هالة صدقي تفاصيل اتفاقها في 1 مارس 2024 مع شركة "أم فور ميديا" الإماراتية لتصوير حلقة من برنامج "شكرًا مليون"، حيث تُقدم جائزة بقيمة 150 ألف ريال سعودي لشخص مؤثر في حياة الضيف، على أن يقوم الضيف بمنح 50 ألف ريال سعودي لشخص آخر يختاره.

الفنانة كانت ترغب في التبرع بالمبلغ لمستشفى مجدي يعقوب للقلب، لكن القائمين على البرنامج أخبروها بأن الشروط تقتضي أن تُمنح الأموال لأشخاص فقط، لذا استعانت بمساعدتها لتمثيل الدور في البرنامج.

أكدت صدقي أن المبلغ الذي ظهر في البرنامج كان مجرد "إكسسوار" وليس حقيقيًا، وأن المبلغ الحقيقي كان سيتم تحويله إلى حسابها في دبي، وكانت تنوي التبرع به لاحقًا للمستشفى، ورغم معرفة مساعدتها بذلك الأمر، إلا أنها استمرت في الضغط على صدقي، مطالبةً بالمبلغ كاملًا بعد أن شاهد أقاربها البرنامج واتهموها بأنها تملك أموالًا طائلة.

الضغط على الفنانة دفعها إلى منح مساعدتها 820 ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل 100 ألف ريال سعودي وقت التصوير، حسب رواية الفنانة أمام جهات التحقيق.

وأشارت هالة صدقي، إلى أنه مع تفاقم الخلافات، انتهت العلاقة بينها والمساعدة، التي حاولت العودة للعمل دون جدوى، وبدأت بالتهديد والتشهير بالفنانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعية أنها نصبت عليها ولم تسلمها المبلغ المستحق.

قدم محامي هالة صدقي، أدلة تدعم اتهامات موكلته، بما في ذلك شهادات من أشخاص شهدوا الواقعة، بالإضافة إلى فيديوهات مسجلة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على التشهير والسب، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمة، "حسنية. ع"، على خلفية هذه الاتهامات.