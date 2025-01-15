رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بكفر سعد (صور)

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تفقد المدينة الجامعية
تفقد المدينة الجامعية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية بالمدينة الجامعية بكفر سعد للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، رافقه الدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية والتغذية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة عددًا من الغرف للتأكد من مستوى النظافة وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب المقيمين بها، كما التقى ببعض طلاب المدينة واستمع لآرائهم حول الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب، وتقديم الدعم المعنوي، والنفسي لهم خاصة فى فترة الامتحانات، وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تعمل بصفة مستمرة  على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب المغتربين المقيمين بها.

تفقد المدينة الجامعية

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رئيس جامعة بنها مدير عام المدن الجامعية قطاع المدن الجامعية طلاب المغتربين

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