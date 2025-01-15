شاب ينهي حباة عمه طعنا بسكين بسبب الخلاف على تشغيل ماتور مياه ببني سويف

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مستشفى اهناسيا التخصصى
مستشفى اهناسيا التخصصى

أنهى شاب حياة عمه، طعنًا بالسكين عقب مشادة كلامية بينهما بقرية منيل غيضان بمركز اهناسيا بمحافظة بنى سويف، بسبب مشادة كلامية بينهما، بسبب تشغيل ماتور مياه الشرب، حسبما ذكر بعض الأهالى بالقرية.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع شخص على يد نجل شقيقه طعنا بالسكين عقب مشادة كلامية بينهما بداخل قرية منيل غيضان التابعة لمركز ومدينة اهناسيا، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

 

وتعود تفاصيل الواقعة حينما أقدم شاب يدعى« يوسف ف» يبلغ من العمر 16 عام، على إنهاء حياة عمه «أحمد أ»  يبلغ من العمر 23 سنة، إثر طعنه بسكينة حادة إثر مشادة كلامية بينهما بقرية منيل غيضان التابعة لمركز ومدينة اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

 

وتم نقل الجثة إلى مستشفى اهناسيا التخصصى ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الحادث.

 

والقت قوات الأمن بمركز ومدينة اهناسيا بمحافظة بنى سويف، القبض على الجانى يوسف فرج، واقتياده إلى مركز الشرطة بمركز اهناسيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.

 

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