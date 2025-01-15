رئيس مركز ومدينة سيوة يتفقد طريق الأوسط استعدادًا لتمهيده

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طريق الأوسط بسيوة
طريق الأوسط بسيوة

قام اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقة محمد بكر نائب رئيس المركز ومحمود عبدالعزيز رئيس قرية أبو شروف بالتفاعل الفوري مع الاستغاثة التي قام بها أحد المواطنين بسيوة بوجود أكوام من الملح على طريق الأوسط بالمدينة.

 وعلى الفور قام رئيس مجلس المدينة، بتفقد الطريق ووضع خطة لتمهيد الطريق خلال الأيام القادمة،  موجهًا الشكر لأصحاب الشكوى، لمشاركتهم الإيجابية في الحفاظ على سلامة الجميع.
كما قام فريق العمل المرافق له، بتفقد مدخل طريق أبو شروف من بوابة، ك 7 لوجود هبوط أرضي واكوام ملح في الطريق. 
ووجه رئيس المركز  باتخاذ الازم، نحو تمهيد الطريق، مؤكدا علي التنسيق مع المجتمع المدني  للمساهمة  تمهيد وتسويه الطريق.
وأوضح رئيس المركز، أن هناك  خطه خلال الفترة القادمة لتمهيد وتوسعة عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية.
مؤكدًا  أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جاءت الجولة التفقدية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب نظرا لاستغاثة عدد من المواطنين والتي تمثلت في منشورات تحذيرية للمارة بطريق الأوسط من هبوط وتراكم أكوام ملح علي الطريق  مما يشكل خطرًا على المركبات المارة بمختلف أنواعها.

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