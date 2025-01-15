يتوقع توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن تكون هناك عواقب وسط سلسلة من المزاعم بحدوث إساءات للنساء في مجال لعبة الجمباز بألمانيا.

توماس باخ ينتظر العواقب بعد اتهامات بالإساءة في الجمباز الألماني

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ):"نأمل حاليا أن يكون هناك حركة وأن يكون هناك تغيير في الوعي".

وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية تتابع التطورات في هذه القضية.

وذكر:"أعتقد أنه من الصحيح للغاية أن يتم الكشف هذا الآن".

وظهرت الادعاءات منذ أواخر ديسمبر/كانون الثاني- وتقودها لاعبتا الجمباز السابقتان تابي آلت وميشيل تيم- اللتان أبلغتا عن مشاكل في مركز التدريب في شتوتجارت، بما في ذلك "الإساءة البدنية والنفسية ".

وتذكر باخ أن لاعبة الجمباز الألمانية السابقة كيم بوي، التي انتخبت في لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام الماضي، أبلغت عن تجربة مماثلة في سيرتها الذاتية "45 ثانية".

وقال:" يمكننا التعامل مع مثل هذه الأمور، عندما نتحدث عنها بشكل علني فقط".

ولكن باخ شدد على ضرورة أن يتم تقييم الأحداث "في سياق زمنها" واتخاذ العواقب المناسبة بناء على ذلك.

وقال بطل المبارزة السابق، الذي فاز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد مع الفريق الألماني في أولمبياد مونتريال عام 1976:"ما عايشته كرياضي من حيث أساليب التدريب أو التصريحات لم يعد ممكنا اليوم ولن يكون مناسبا أو مقبولا".

ووقعت الأحداث التي تم وصفها من قبل لاعبتي الجمباز قبل عدة سنوات. وبعد كشف الرياضيين، بدأ الاتحاد الألماني للجمباز التحقيق في الأمر. وتم إيقاف مدربين بشكل مؤقت في شتوتجارت.