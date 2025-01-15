عاجل - مصدر أمني: تنسيق لإعادة فتح معبر رفح الفلسطيني أمام دخول المساعدات إلى غزة

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معبر رفح
معبر رفح

أكد مصدر أمني مصري، أنه جارِ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني، لإدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد المصدر، أن مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع.

وأشار مصدر مصري مطلع، إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ 42 يومًا، وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم دون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال، واتفاق وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر، أن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن توقفا مؤقتا للطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي بغزة يوميًا لمدة 10 ساعات.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري، انسحاب قوات الاحتلال شرقا وبعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، كما تتضمن التوقف المؤقت للعمليات العسكرية من قبل الطرفين.

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