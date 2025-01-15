عاجل - توقف مؤقت للطيران الإسرائيلي في غزة لمدة 10 ساعات يوميا

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الحرب على غزة
الحرب على غزة

أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بأن الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار بغزة مكون من 3 مراحل مترابطة، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما، مُوضحة أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين.

مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت أن المرحلة الأولى تتضمن انسحاب قوات الاحتلال شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، وتوقف مؤقت للطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي بغزة يوميا لمدة 10 ساعات، وإعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

 

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