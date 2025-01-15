وكيل صحة الدقهلية يتابع اللمسات النهائية بوحدة تشخيص التصلب المتعدد المقرر افتتاحها خلال أيام

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وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال الجولة

 تفقد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة اليوم أعمال تطوير جناح العمليات بمستشفى السنبلاوين، والذي سيضم 3 غرف عمليات مجهزة  لاجراء جراحات القسطرة والقلب المفتوح فى خطوة هى الأولى من نوعها بمستشفيات الصحة. 
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها وكيل الوزارة للمستشفى للاطمئنان على انتظام سير العمل ومراجعة جودة الخدمات وتفعيل البروتوكولات الطبية الموحَّدة الصادرة من وزارة الصحة. 
تفقد مدكور خلال الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، حيث تابع الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.
كما تابع وكيل الوزارة  اللمسات النهائية بوحدة تشخيص التصلب المتعدد  وإذابة الجلطات الدماغية بمستشفى السنبلاوين والمقرر افتتاحها ودخولها حيز التشغيل خلال أيام 
وخلال جولته حرص  وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى   على استطلاع آراء  المواطنين  فى الخدمة المقدمة لهم، مؤكدا أن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين بمستوى جيد ولائق هو هدفنا الأساسي ليصل المريض  لمرحلة الرضاء التام عن الخدمة الطبية المقدمة له
 

الاولى من نوعها الاقسام الداخلية الاستقبال والطوارئ اعمال تطوير الجلطات الدماغية الحالة الصحية الرعاية المركزة الرعاية الصحية الخدمة الطبية البروتوكولات البروتوكولات الطبية التصلب المتعدد المستلزمات الطبية القلب المفتوح بروتوكولات انتظام سير العمل تقديم الرعاية الصحية صحة الدقهلية زيارة مفاجئة

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