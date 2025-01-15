إنتاج السعودية من التمور يقترب من مليوني طن في 2023

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع إجمالي إنتاج التمور في المملكة للعام 2023 إلى أكثر من 1.9 مليون طن، مشيرة إلى وصول عدد أشجار النخيل في جميع المناطق إلى 37.1 مليون شجرة، منها نحو 31.8 مليون شجرة مثمرة، لافتة إلى أن منطقة القصيم، تصدّرت جميع مناطق المملكة في كمية إنتاج التمور بجميع أصنافها، بأكثر من578.1 ألف طن، إضافةً إلى إجمالي عدد أشجار النخيل، بما فيها الأشجار المثمرة، والتي تجاوز عددها في المنطقة 10.7 مليون شجرة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير عن إجمالي عدد أشجار النخيل والمثمر منها، إضافةً إلى كميات الإنتاج لجميع الأصناف على مستوى المملكة للعام 2023، أن منطقة الرياض حلّت في المرتبة الثانية من حيث كمية إنتاج التمور، بإنتاج تجاوز (453.1) ألف طن، فيما حلّت منطقة المدينة المنورة ثالثة بأكثر من (343) ألف طن، تلتها المنطقة الشرقية بإنتاج تجاوز (258.7) ألف طن، ثم منطقة عسير بنحو (61) ألف طن، وتبوك بأكثر من (55.6) ألف طن، ثم جاءت بقية المناطق بإنتاج كميات متفاوتة من مختلف أصناف التمور.

وأشار التقرير إلى إجمالي عدد أشجار النخيل، في مختلف مناطق المملكة، والتي تصدرتها منطقة القصيم بأكثر من (10.7) مليون شجرة، من بينها أكثر من (9.7) مليون شجرة مثمرة، تلتها منطقة الرياض بأكثر من (8) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (6.8) مليون شجرة مثمرة، ثم المدينة المنورة التي تجاوز عدد أشجار النخيل فيها (8) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (6.4) مليون شجرة مثمرة، ثم المنطقة الشرقية بأكثر من (4) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (3.9) مليون شجرة مثمرة، ثم تأتي بعد ذلك مناطق المملكة المختلفة، في تباين أعداد أشجار النخيل والمثمرة منها.

وأكد التقرير، تصدُّر صنفي «الخلاص»، و«السكري الأصفر»، لإجمالي عدد أشجار النخيل والمثمر منها، إضافةً إلى إجمالي كمية الإنتاج، في مناطق المملكة كافة لعام 2023، حيث تجاوزت كمية إنتاجهما (609) آلاف طن للخلاص، وأكثر من (394) ألف طن للسكري الأصفر، فيما بلغت كمية إنتاج صنف «برني المدينة» أكثر من (124.7) ألف طن، وصنف «برحي» أكثر من (103.5) ألف طن.

وأشار إلى تجاوز أعداد أشجار النخيل للخلاص في المناطق كافة (10.8) مليون شجرة، من بينها أكثر من (9.4) مليون شجرة مثمرة، بينما تجاوزت أعداد أشجار نخيل السكري الأصفر (7.3) مليون شجرة، من بينها أكثر من (6.6) مليون شجرة مثمرة، وبلغ عدد أشجار صنف «برني المدينة» أكثر من (3) ملايين شجرة، من بينها أكثر من (2.3) مليون شجرة مثمرة، وصنف «برحي» أكثر من مليوني شجرة، من بينها أكثر من (1.7) مليون شجرة مثمرة.

وأبان التقرير، تصدُّر منطقة الرياض لكميات إنتاج صنف «الخلاص» بأكثر من (259) ألف طن، إلى جانب تصدُّرها لإجمالي عدد أشجار النخيل لصنف «الخلاص» بأكثر من (4.6) مليون شجرة، من بينها أكثر من (3.9) مليون شجرة مثمرة، تلتها المنطقة الشرقية بإنتاج أكثر من (203) آلاف طن من صنف «الخلاص»، إضافةً إلى تجاوز أعداد أشجار النخيل من الصنف ذاته، (3.2) مليون شجرة، من بينها أكثر من (3) ملايين شجرة مثمرة.

فيما تصدّرت منطقة القصيم كميات إنتاج صنف «السكري الأصفر» بما يتجاوز (363) ألف طن، إضافةً إلى تجاوز أعداد أشجار النخيل للصنف ذاته، (6.6) مليون شجرة، من بينها أكثر من (6) ملايين شجرة مثمرة، وجاءت بعدها منطقة الرياض، بإنتاج أكثر من (14) ألف طن من صنف «السكري الأصفر»، بأعداد أشجار تجاوزت 251 ألف شجرة، من بينها أكثر من 214 ألف شجرة مثمرة، تلتها منطقة حائل، بإنتاج أكثر من 7.7 ألف طن من صنف «السكري الأصفر»، وبأعداد أشجار قاربت الـ 174 ألف شجرة، من بينها ما يُقارب 139 ألف شجرة مثمرة.



