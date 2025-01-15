نائب محافظ مطروح يشن حملات مكبرة علي المحال التجارية المخالفة ورفع الإشغالات بشارع الاسكندرية

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نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح في شارع الاسكندرية

قاد الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح حملة مكبرة علي المحلات التجارية بشارع الاسكندرية والشوارع المتفرعة لفرض الانضباط ورفع الاشغالات المخالفة التي تعيق حركة سير المواطنين، للتصدى لأية محاولات من شأنها التعدى على حرم الطريق.

وقال نائب محافظ مطروح بأن الحملة المكبرة قامت برفع الاشغالات المخالفة للمحلات التجارية المخالفة التي تحتل الأرصفة التي تتسبب في إعاقة سير المواطنين علي الأرصفة، وذلك بعد التنبية عليهم أكثر من مرة، بعدم اشغال الطريق والأرصفة، لم يستجيبوا للنداءات، التي تشوه الشكل الحضاري والسياحي للمدينة، وبناء عليه تم التحفظ ومصادرة كافة أنواع الاشغالات المخالفة.

وأوضح الدكتور اسلام رجب أن الحملة المكبرة قامت بتوجيه إنذارات لبعض المحلات التجارية المخالفة لتلافي الملاحظات بعدم اشغال الطريق والأرصفة، التي تنعكس علي تحقيق سيولة مرورية للسيارات وترك الرصيف للمشأة للمواطنين، وسيتم المرور المحال التجارية للتأكد من التزامهم بالتعليمات الصادرة.

مشددًا علي استمرار عمل الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة، لمنع اشغال الأرصفة بالباعة، موجهًا لاصحاب المحال التجارية التعاون مع مجلس المدينة، تفاديًا لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامات المالية.

وناشد نائب محافظ مطروح، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين امام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة

شارك في الحملة المقدم سعد رمضان، رئيس شرطة المرافق، وناصر النجار، وإبراهيم دياب، نواب رئيس رئيس مدينة مرسي مطروح، وأحمد النجدي، سكرتير المدينة.

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