واصل روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، تجاهل مهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد، برفضه الحديث عنه قبل مواجهة ساوثهامبتون، غدا الخميس، في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

أموريم يتجاهل راشفورد قبل مواجهة ساوثهامبتون

ولم يشارك الدولي الإنجليزي في آخر 6 مباريات خاضها الشياطين الحمر، إذ استبعده أموريم من القائمة في 5 منها.

وبسؤاله عن مستقبل راشفورد، قال أموريم خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أريد الفوز غدا فقط، وتركيزي منصب على مواجهة ساوثهامبتون".



وأردف حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس": "سأختار اللاعبين الذين أراهم الأفضل للمشاركة ومساعدتنا على الانتصار، وهذا ما أركز عليه فقط".

وشدد المدرب البرتغالي على حتمية مواجهة ساوثهامبتون بأداء مماثل للذي قدمه فريقه أمام ليفربول وآرسنال في آخر مباراتين، مضيفا: "هذا هو الهدف، لا أكثر ولا أقل".

وأضاف: "أحيانا هناك صعوبة في التغلب على الضغط، لأنه لم يوجد أحد كان يتوقع منا الفوز على آرسنال وليفربول، لكن الأمر أصبح مختلفا الآن".

واختتم: "يجب أن نكون جاهزين لمواجهة الضغط، ونحن بحاجة للتحسن في هذا الجانب كفريق، لخوض المباراة بأفضل طريقة ممكنة".