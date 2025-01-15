عاجل - "غزة بتفرح".. شاهد احتفالات ضخمة للفلسطينيين بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعى لقطات تظهر سعادة الفلسطينيين باتفاقية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن فى قطاع غزة.

Palestinians celebrating ahead of the announcement of the ceasefire agreement in Gaza. pic.twitter.com/XiOGFJSQup — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15، 2025



وأكد مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وقال مصدر مصري مطلع، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

وأضاف المصدر: جار التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع المصدر المصرى المطلع، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ 42 يوما وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم دون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال.