عاجل - "اتفاق وقف الحرب".. مصادر: في اليوم الـ 22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط غزة

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حرب غزة
حرب غزة

ذكرت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إنه فى اليوم السابع من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتاح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع، ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

وتابعت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم السابع من المرحلة الأولى تنسحب قوات الاحتلال كليا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية فى منطقة شارع الرشيد.

وأضافت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم الـ 22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.

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