عاجل - مصدر أمني مصري: ندعو كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

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قطاع غزة
قطاع غزة

دعا مصدر أمني مصري، كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة، والتنسيق بشأن إدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع غور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وذكرت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إنه في اليوم السابع من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتاح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

وتابعت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم السابع من المرحلة الأولى تنسحب قوات الاحتلال كليا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع الرشيد.

وأضافت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم الـ 22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.

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