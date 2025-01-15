عاجل - ننشر ملامح اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل (التفاصيل الكاملة)

عربي ودولي
حركة حماس
حركة حماس

ملامح اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.. نقلت رويترز اليوم الأربعاء مسؤول مطلع، إن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على وقف القتال في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين مما يمهد الطريق أمام نهاية للحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

ننشر ملامح اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، وكذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.

وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الحملة الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألفا، وحولت القطاع إلى أنقاض.

وننشر في السطور التالية أبرز ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة على الاتفاق بين الطرفين.

الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار مدته 6 أسابيع تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من وسط غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

الاتفاق يشمل السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع

حماس ستفرج عن 33 رهينة إسرائيلية بينهم جميع النساء (مجندات ومدنيات) والأطفال والرجال فوق سن 50

حماس ستفرج عن الرهائن الإناث والشباب تحت 19 سنة أولا ثم الرجال فوق 50 عاما

إسرائيل ستفرج عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل رهينة مدنية و50 مقابل كل جندية إسرائيلية تفرج عنها حماس

إسرائيل ستفرج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 بحلول نهاية المرحلة الأولى

حماس ستفرج عن الرهائن على مدى 6 أسابيع، بواقع 3 رهائن كل أسبوع والبقية قبل نهاية الفترة

سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء أولا، ثم رفات الرهائن القتلى

مصر وقطر وأمريكا تضمن تنفيذ الاتفاق

المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ في اليوم 16 من المرحلة الأولى ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين بما في ذلك الجنود الإسرائيليين الذكور ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للجنود الإسرائيليين

من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثث المتبقية وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة

حماس وقف اطلاق النار قطاع غزة تبادل الرهائن سجناء فلسطينيين اسرائيل مصر قطر الولايات المتحدة دونالد ترامب وزارة الصحة في غزة المساعدات الانسانية 600 شاحنة شمال القطاع عودة النازحين 33 رهينة إسرائيلية 30 معتقلا فلسطينيا النساء والأطفال الفلسطينيين رفات الرهائن القتلى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة الأمم المتحدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

القبض على المدير المالي لشركة رنين

مصرع شقيقين فى حادث سير دراجة بخارية " توك توك" بقريه الشورانية بسوهاج

القصة الكاملة لتصدع جسم خزان مياه بإحدى قرى العياط وتخوف الأهالي

إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

الشكولاته السويسرية..مارسيل كولر صانع الأرقام والتاريخ مع النادي الأهلي