عاجل - مصدر مطلع: إصرار وضغط الوسطاء على طرفي الصراع هدفه إنهاء معاناة الفلسطينيين

قال مصدر مطلع، إن إصرار وضغط الوسطاء على طرفى الصراع كان بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن تبادل المحتجزين يرتبط بمدى الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها إيقاف العمليات وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين ودخول المساعدات.

وذكرت المصادر، أنه فى اليوم السابع من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، تتاح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

وتابعت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم السابع من المرحلة الأولى تنسحب قوات الاحتلال كليا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع الرشيد.

وأضافت المصادر للقاهرة الإخبارية، أن في اليوم الـ 22 تنسحب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.