إمام عاشور يفتتح التسجيل للأهلي في شباك الجونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تجري الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول قي مباراة اتسمت بطابع دفاعي قوي وفرص محدودة للأهلي صاحب النتائج المتذبذبة في للمسابقة.

وسجل إمام عاشور هدف الفريق في الدقيقة ٦٤ من عمر اللقاء ليضع الأهلي في المقدمة

ويأمل الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل الدفاع عن لقبه المفضل.

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وجاء تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا
خط الوسط: كريم وليد - مروان عطية - إمام عاشور
خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات- محمود كهربا

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: "محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله

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