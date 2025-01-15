عاجل - اتفاق وقف إطلاق النار.. انسحاب القوات بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان

عربي ودولي
جانب من عملية نقل
جانب من عملية نقل مصابين لجيش الاحتلال

أكدت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن انسحاب قوات الاحتلال شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة.

وأكد الاتفاق على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

وتابعت: "اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".

وشددت المصادر على أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

 

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