عاجل - تفكيك مواقع جيش الاحتلال من محور صلاح الدين.. تفاصيل اليوم السابع من الصفقة

أكدت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم السابع من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار بـ غزة يتضمن انسحاب قوات الاحتلال كليا من شارع الرشيد شرقا إلى شارع صلاح الدين. ليتمكن السكان من العودة إلى شمال القطاع.

وتابعت: "في اليوم السابع من المرحلة الأولى يتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في منطقة شارع الرشيد، ويتم البدء في عودة النازحين داخليا إلى مناطق سكنهم".

وأضاف: "في اليوم السابع من المرحلة الأولى تتاح للسكان الحركة بحرية بجميع مناطق القطاع ويتم دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم".

وشدد على أنه يتضمن اليوم الـ 22، انسحاب قوات الاحتلال من وسط قطاع غزة خاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين لمنطقة بمحاذاة الحدود.