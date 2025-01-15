منتخب مصر لكرة اليد يستعرض عضلاته ويهزم الأرجنتين في أولى مبارياته في بطولة العالم

الفجر الرياضي
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد علي نظيره الأرجنتيني بنتيجة  ٢٥/٣٩ ضمن منافسات الجولة الاولي لبطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين “ كرواتيا والدنمارك والنرويج”.

منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين

سيطر منتخبنا علي المباراة من بدايتها إلى نهايتها  ، ونجح في إنهاء الشوط الأول بنتيجة ١١/٢١ بعدما حاصر منتخبنا بقيادة مديره الفني الإسباني باستور الأرجنتين..
وفي الشوط الثاني واصل الفراعنة احكام سيطرتهم علي المباراة، وقدم منتخبنا أداء رائع  ونجح في الاستحواذ بشكل تام في ظل تألق اللاعبين واستغلال الفرص أمام المرمى بشكل متميز..

وبهذه النتيجة، حقق منتخب مصر أول فوز للمنتخبات العربية في بطولة العالم الجارية، بعدما خسرت تونس أمام إيطاليا والجزائر أمام الدنمارك وقطر أمام فرنسا والكويت أمام النمسا..

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ومن المقرر أن يلعب منتخبنا أمام البحرين مساء الجمعة المقبل في ثاني مبارياته ببطولة العالم..

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 18 لاعبا في بطولة العالم، وهم:
حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

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