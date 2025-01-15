اجتماع لتضامن بالدقهلية مع صندوق تنمية المشروعات لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية

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تضامن الدقهلية
تضامن الدقهلية

استقبلت الدكتورة ماجدة جلالة مدير تضامن الدقهلية، اليوم أيمن موسي مدير صندوق تنمية المشروعات بالدقهلية، بديوان مديرية تضامن الدقهلية، لانشاء مشروعات صغيرة، واستعراض خطة مديرية التضامن الإجتماعي، لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية، والمشاركة في معارض المنتجات التراثية واليدوية، وذلك لفتح أسواق متميزة.  

وفي بداية اللقاء رحبت وكيل وزارة تضامن الدقهلية  بمدير الصندوق واستعرضت جهود وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية تضامن الدقهلية عن ملف التمكين الاقتصادي والاسر المنتجة.

وعرض مدير صندوق تنمية المشروعات آليات وإجراءات وتيسرات حصول الجمعيات الأهلية علي قروض ميسرة لاقامة مشروعات منوسطة صغيرة ومتناهية الصغر  ومجالات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإقامة المعارض وتنشيط المعارض.

 

تضامن الدقهلية

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اقامة مشروعات إقامة المعارض التضامن الاجتماعى الدكتورة ماجدة جلالة الحرف اليدوية والتراثية المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قروض ميسرة متناهية الصغر مديرية التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

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