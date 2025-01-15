الخزانة الأمريكية تسمح جزئيا بإجراء عمليات مع 9 بنوك روسية

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بوابة الفجر



منحت واشنطن ترخيصا جزئيا لإجراء عمليات مع عدد من البنوك الروسية، وهي "سانت بطرسبورغ" و"زينيت" و"غازبروم بنك" و"ألفا بنك" و"سبيربنك" و"سوفكوم بنك" و"في أي بي" و"في تي بي".

وجاء في الترخيص المنشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية: "باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا الترخيص العام، فإن جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي 13662 والتي يشارك فيها شخص واحد أو أكثر محظورين مسموح بها".

وبحسب القائمة المنشورة، تم رفع الحظر جزئيا عن العمليات بالنسبة للبنوك الروسية "سانت بطرسبورغ" و"زينيت" و"غازبروم بنك" و"ألفا بنك" و"سبيربنك" و"سوفكوم بنك" و"في أي بي" و"في تي بي". وشركة التأمين "إنغوستراخ".

وفي وقت سابق من اليوم وسعت الولايات المتحدة قائمة عقوباتها ضد روسيا لتشمل 16 فردا وعشرات الشركات، شملت "محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومركز المعارض باتريوت، والمعهد المركزي لبحوث الهندسة الميكانيكية، وشركة المساهمة فوينتورج، وشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية، والخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني".

كما سمحت واشنطن أيضا بالمعاملات مع بعض الشركات الخاضعة للعقوبات حتى الأول من مارس، بما في ذلك شركة التعدين والكيماويات الفيدرالية الحكومية الموحدة الروسية، وشركة UMK-Stal، ومصنع ناديجدا للمعادن، والبنك القرغيزي Keremet. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الولايات المتحدة جزئيا بالعمليات مع "بنوك بطرسبورغ، زينيت، غازبروم بنك، ألفا بنك، سبيربنك، سوفكوم بنك، وVEB".

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