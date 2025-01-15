حماده هلال يوجه رسالة لـ هنا الزاهد بعد عرض مسلسلها "إقامة جبرية"

وجه الفنان حماده هلال، رسالة تهنئة لـ هنا الزاهد، بعد النجاح الذي حققه مسلسلها "إقامة جبرية" الذي تم طرحه يوم 7 يناير الجاري.

ونشر حمادة هلال صورة دعائية للمسلسل على الطريق، خلال ستوري نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام؛ وكتب: «ألف مبروك على المسلسل الجامد ما شاء الله كل النجوم وحبايب قلبي، ورسالة خاصة إلى أخويا وحبيبي المخرج الكبير أحمد سمير فرج، الله يكرمك ودايمًا مختلف وناجح وقدم خير».

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it آخر العام الحالي.