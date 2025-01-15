التأمين الصحي الشامل يعقد ملتقاه الإعلامي الأول لاستعراض إنجازاته وخططه المستقبلية

تنظم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الملتقى الإعلامي الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025.

وبحسب بيان، يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت لتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب استعراض خطط التطوير المستقبلية، بمشاركة قيادات هيئات التأمين الصحي والصحفيين والإعلاميين.

يشهد اليوم الأول جلسة افتتاحية بمشاركة أ.د. إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأ. مي فريد، المدير التنفيذي، إضافة إلى حضور د. عوض مطرية من منظمة الصحة العالمية، حيث يتم استعراض جهود الهيئة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتطوير المنظومة الصحية.

ويتضمن اليوم الثاني جلسات متخصصة، من أبرزها:

الاعتماد والرقابة الصحية لضمان جودة الخدمات.

دور هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية.

آليات تسعير الخدمات الصحية لتحقيق العدالة للمستفيدين ومقدمي الخدمات.



أما اليوم الثالث فيركز على:

مشاركة القطاع الخاص في شبكة مقدمي الخدمات.

التحول الرقمي ودوره في تطوير المنظومة الصحية.



تُختتم فعاليات الملتقى بجلسة مفتوحة تجمع قيادات الهيئة مع الصحفيين والإعلاميين، للإجابة على استفساراتهم وتوضيح النقاط المطروحة، مما يعزز الشفافية والتواصل الفعّال بين الهيئة والإعلام.