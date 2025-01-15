وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات بعددٍ من المدن الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول الاجتماع، موقف تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية، تشمل 20 ألفا و16 وحدة نموذج الإسكان الاجتماعي، و30 ألف وحدة نموذج "الإسكان الأخضر" بعدد من المدن الجديدة، بجانب موقف الإجراءات لبدء تنفيذ 50 ألف وحدة أخرى.

كما تناول الاجتماع، متابعة الموقف التفصيلي لجميع الأعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي بعددٍ من المدن، وكذا متابعة موقف سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمرحلتين الثانية والثالثة، بجانب متابعة المشروعات الجارية في مدن (العبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والسادات والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة).

وبخصوص وحدات الإعلان العاشر بمدينة العبور الجديدة، وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، رئيس الجهاز، بالالتزام بالمواعيد التي تم الإعلان عنها لتسليم الوحدات مراعاةً للمواطنين الحاجزين، مشددًا على الحسم مع الشركات المتقاعسة والمتابعة الأسبوعية للأعمال.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات السكنية للانتهاء منها في أسرع وقت، مع ضرورة ضغط الأعمال والانتهاء من جميع المشروعات بالإسكان الاجتماعي بمختلف المدن والالتزام أمام الحاجزين بمواعيد الاستلام وعدم التهاون مع الشركات المتقاعسة في الانتهاء من الأعمال في المدد المحددة.

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