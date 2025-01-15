إمام عاشور "أون فاير".. الأهلي ينتصر على الجونة ويتصدر ترتيب دوري نايل

الفجر الرياضي
الأهلي والجونة
الأهلي والجونة

انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، ونجح الأهلي في حصد فوز ثمين بهدفين دور رد على حساب قروش البحر الأحمر.

الأهلي ينتصر على الجونة ويتصدر ترتيب دوري نايل

وحكم التعادل السلبي الشوط الأول قي مباراة اتسمت بطابع دفاعي قوي وفرص محدودة للأهلي صاحب النتائج المتذبذبة في للمسابقة.

وسجل إمام عاشور هدف الفريق في الدقيقة ٦٤ من عمر اللقاء ليضع الأهلي في المقدمة، بينما أضاف الهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني

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إمام عاشور يفتتح التسجيل للأهلي في شباك الجونة

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طاقم حكام مباراة بيراميدز أمام غزل المحلة في الدوري المصري

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي برصيد ١٨ نقطة، بينما احتل الجونة المركز قبل الأخير برصيد ٦ نقاط
وجاء تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا
خط الوسط: كريم وليد - مروان عطية - إمام عاشور
خط الهجوم: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات- محمود كهربا

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