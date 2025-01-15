التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد إنتر ميلان لخوض مواجهة نارية أمام نظيره بولونيا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

إنتر ميلان يواجه بولونيا في الكالتشيو

ويستضيف ملعب جوزيبي مياتزا، المواجهة المثيرة بين إنتر ميلان وبولونيا، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي لوكا بايريتو.

ويحتل إنتر وصافة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق نابولي والذي يمتلك في رصيده 47 نقطة، من 20 مباراة، بينما يأتي بولونيا في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، من 18 مواجهة.

موعد مواجهة إنتر وبولونيا في الكالتشيو

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء يوم الأربعاء 15 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

وجاء تشكيل إنتر ميلان، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: باستوني - دي فري - دارميان.

▪︎خط الوسط: ديماركو - زيلنيسكي - أسلالي - باريلا - دومفريس.

▪︎خط الهجوم: تورام - مارتينيز.

في المقابل، جاء تشكيل بولونيا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سكوروبسكي.

▪︎خط الدفاع: ليكوجيانيس - كاسال -  بوكيما - هولم.

▪︎خط الوسط: مورو - فريلير - أودجارد.

▪︎خط الهجوم: ندوي - أورسوليني - كاسترو.

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القنوات الناقلة لمواجهة إنتر وبولونيا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة AD sports premium1.

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