الأهلي يسقط أمام الخلود بهدف نظيف في دوري روشن السعودي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الهزيمة من نظيره فريق الخلود بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الأهلي والخلود

وانطلقت صافرة بداية مباراة الأهلي والخلود برتم هادئ نسبيا وارتطمت كرة اليكس كويادو بالعارضة في الدقيقة 30 وكذلك همام الهمامي في الدقيقة 45 وحاول الفريقان تسجيل الهدف الأول بالمباراة لكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتلقى ميريح ديميرال البطاقة الحمراء في الدقيقة 54 وكان الأهلي قريب من الهدف الأول ولكن سجل كويادو أول أهداف المباراة والوحيد في الدقيقة 90 صنع جيومير وانتهت المباراة 1/0.