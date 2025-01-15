عاجل - بايدن: توصلنا بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

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الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة توصلت اليوم بمساعدة مصر وقطر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق من شأنه أن يوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون، ويعيد المحتجزين إلى أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "ستبقى المفاوضات جارية بشأن غزة لأطول وقف ممكن، وفي الأسابيع المقبلة سنناقش مع الإسرائيليين المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

 

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