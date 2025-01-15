عاجل - بايدن: مستمرون فى التواصل مع القيادة المصرية والقطرية بخصوص غزة

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الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مدتها 6 أسابيع، متابعا: مستمرون في التواصل مع القيادة المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أضاف بايدن في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل نهاية دائمة للحرب.

وتابع بايدن، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مردفا: "حان الوقت لإنهاء القتال في غزة وبدء العمل على بناء السلام والأمن".

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