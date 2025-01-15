عاجل - حماس: نوجه الشكر للأخوة الوسطاء على بذلهم جهدا كبيرا فى الاتفاق خاصة مصر وقطر

عربي ودولي
حركة حماس
حركة حماس

وجهت حركة حماس، الشكر للأخوة الوسطاء الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق خاصة مصر وقطر، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوصل إلى اتفاق لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "ومع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكى تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية فى عالم يتسع للجميع".

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