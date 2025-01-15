ترامب: سنواصل تفعيل السلام من خلال القوة في الشرق الأوسط

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بوابة الفجر


صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن إدارته المقبلة ستواصل "تفعيل السلام من خلال القوة" في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "سنواصل تفعيل السلام من خلال القوة في المنقطة، عندما سنغتنم الفرصة بعد وقف إطلاق النار هذا لمواصلة توسيع اتفاقيات أبراهام التاريخية".

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الأولى حول التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، مساء الأربعاء.

وفي وقت لاحق أكدت قطر رسميا التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بوساطتها وكذلك بوساطة مصر والولايات المتحدة

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