" خبطة بالعربية وحاول يهرب".. تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بسبب السرعة الجنونية إلى 5 فبراير المقبل

قررت محكمة جنح كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة المتهم بوفاة شخص بسبب السرعة الجنونية إلى جلسة 5 نوفمبر القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخامس من الشهر الجاري، عندما قام المتهم محمد عبد الخالق 22 سنة يقود سيارة ملاكى دون رخصة قيادة والسيارة " ذوى الاحتياجات الخاصة"، حيث قام المتهم بصدم المجنى عليه بسيارتة مما أدى إلى وفاتة فى الحال.

وكان المتهم يقود السيارة بسرعة تجاوزت ال 120 على الرغم أن السرعة المقررة في المنطقة هى 40.

وقال محمد الخنيزى محامى المجنى عليه أن المتوفى كان يسير على جانب الطريق وبينة وبين الطريق السريع أكثر من 5 أمتار، وأنة قدم للمحكمة فيديو تفريغ كاميرات المراقبة التى كشفت أن الحادث كان على طريق مصر اسكندريه الزراعي أمام مدينة كفر الزيات.

والتى كشفت أن المتهم كان يقود بسرعة جنونية وأنة حاول الهرب بعد الواقعة خوفا من أهل المجنى عليه.

وأضاف الخنيزى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة ومحاولة الهرب فى محضر الشرطة عقب ضبطة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بوفاة شخص بعد أن صدمة شاب يقود سيارة ملاكى دون رخصة قيادة وبسرعة جنونية، وعلى الفور تم ضبط المتهم وقررت نيابة كفر الزيات حبسة 4 أيام.