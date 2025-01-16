مصرع شقيقين فى حادث سير دراجة بخارية " توك توك" بقريه الشورانية بسوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادث مروع، نتيجه انقلاب سياره محملة بحديد مسلح، على دراجة بخارية "توك توك" واسفر عنه وفاة شخصين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير بقرية الشورانية دائرة المركز، اصطدام سيارة محملة بحديد تسليح، بدراجة بخارية "توك توك".

وبالانتقال والفحص تبين، أنه اثناء سير السيارة نقل[ محملة] قيادة المدعو "عبد الحفيظ.م. ع " 30 سنه سائق ومقيم مركز جهينه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وميلها علي جانب الطريق وإنقلاب الحمولةعلي دراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو "يسا.ا.ت" -سن 17 سائق توك توك - ومقيم دائرة المركز.

نجم عن الحادث وفاة كلًا من:-

قائد التوك توك، شقيقته الطفلة " دميانه "سن 7 تلميذه، ومقيمة بذات الناحية، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي المراغة المركزي.

أفاد قائد السيارة ووالدة المتوفيان المدعوه "تهاني. ن. ق " 45 سنه ربة منزل ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، وإتهمت الأخيرة قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.