في ذكرى ميلاده.. مقتطفات من حياة صانع البهجة سمير غانم

الفجر الفني
سمير غانم
سمير غانم

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، الذي ترك بصمة استثنائية في عالم الفن بمختلف أشكاله، واشتهر بتميزه الشديد في فن الارتجال وقدرته على الإضحاك بشتى الطرق، ورحل عن عالمنا في 20 مايو من 2021، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة إثر إصابته بفيروس كورونا.

حياة سمير غانم 

ولد سمير غانم 15 من شهر يناير عام 1937 في قرية عرب الأطاولة، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وبعد انتهائه من دراسته الثانوية، انضم إلى كلية الشرطة، وكان ذلك احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة، ولكن تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين، فنقل أوراقه وقتها إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، وهناك بدأت قصته مع الفن، حيث انضم الراحل للفرق الفنية بالإسكندرية، ونشأت قصة حب كبيرة بينه وبين دلال عبدالعزيز برغم فارق السن بينهما. 

مسيرة سمير غانم الفنية 

تعرف الجمهور علي سمير غانم من خلال فرقته ثلاثي أضواء المسرح مع الضيف أحمد وجورج سيدهم، حيث قدم عدد من الأفلام والاسكتشات التي اكتسبت شعبية كبيرة ومنها سكتش كوتوموتو، وعدد من المسرحيات ومنها حدث في عزبة الورد والراجل اللي أتجوز مراته وحواديت وغيرها، قبل أن يتم حل الفرقة بعد رحيل الضيف أحمد في 1970، وحقق سمير غانم نجاحات واسعة بالعديد من الأعمال المتنوعة ما بين السينما والدراما والمسرح، وكون ثنائيات ناجحة مع عدد من النجوم، ومنهم الزعيم عادل إمام الذي ربطته به صداقة قوية، واجتمعا سويًا في 13 فيلم، منها أفراح وممنوع في ليلة الدخلة والمهم الحب والبعض يذهب للمأذون مرتين ورمضان فوق البركان.

أبرز اعمال سمير غانم 

السينما: "الأصدقاء الثلاثة"، "30 يوم في السجن"، "المشاغبون في الجيش"، "عالم عيال عيال"، و"رمضان فوق البركان". 

التلفزيون: "رجل شريف جدًا"، "الصياد والحب"، "بكيزة وزغلول"، و"البحث عن السعادة". 

المسرح: "فطوطة"، "وحوي يا وحوي"، و"المتزوجون في التاريخ". 

سبب وفاة سمير غانم 

توفي في 20 مايو من 2021، عن عمر يناهز 84 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وجاءت وفاته دون علم زوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت بدورها بعد أيام قليلة، نتيجة إصابتها بنفس المرض، لتفقد الساحة الفنية بذلك اثنين من أعمدتها في فترة قصيرة.

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