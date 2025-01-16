القصة الكاملة لتصدع جسم خزان مياه بإحدى قرى العياط وتخوف الأهالي

أستغاث أهالي قرية برنشت التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، بمسؤولي محافظة الجيزة، بسبب حدوث ميل وكسور بجسم خزان مياه قديم داخل محطة مياه القرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

تخوف الأهالي جاء بسبب تواجد محطة الماية بمنطقة مآهولة بالسكان وسقوط الجزي العلوي من الخزان من ارتفاع كبير، سيؤدي إلى تصدع المنازل المجاورة للمحطة وربما انهيار بعضها، بسبب الحجم الكبير للجزء العلوي المكسور ويصل لبضعة أطنان.

وعلى الفور تحرك ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى محطة مياه برنشت لطمأنة أهالي القرية، والوقوف على وضع حل للمشكلة دون حدوث أي أضرار.

وعلى الفور وبعد التأكد من انقسام جسم الخزان بصورة واضحة وتشكل خطورة كبيرة، اجتمع مهندسي الشركة على ضرورة إزالة الجزء المكسور من جسم الخزان عن طريق أحد الأوناش العملاقة مع هدم باقي البناء الآيل للسقوط.

ويجرى حاليا تنفيذ قرار إزالة الجزء المكسور من جسم خزان المياه القديم المتواجد داخل المحطة بقرية برنشت.

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