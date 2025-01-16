بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية



خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، بعد واقعة مقتل شاب يعمل جزار على يد جارة وآخرين بسبب الخلاف على 110 جنية.

كان أهالي مدينة المحلة الكبرى قد شيعوا منذ عدة أيام جثمان الشاب كرم. ع والذى لقى مصرعة على يد جارة.

وكشفت التحقيقات أن حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى علية قبل الواقعة بيوم واحد بسبب فاتورة المياة لعداد يستخدمة المتهم والمجنى علية.

حيث جاءت الفاتورة بقيمة 220 جنية وطلب المتهم من المجنى عليه أن يتحمل غالبية الفاتورة كونة جزار ويستخدم المياة كثيرًا، إلا أن المجنى عليه رفض وحدثت مشادة كلامية بينهم.

قام على إثرها المتهم بالترصد للمجنى علية فى اليوم التالى وقام بضربة بآلة حادة " سكين " تسببت في جرح نافذ فى القلب أدى إلى مصرعة فى الحال.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت منطقة الوراقة التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية، مقتل شاب علي يد جاره بسبب خلافات علي الجيره بنفس العقار الخاص بهم.



و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارآ من مستشفي المحلة العام يفيد بحضور المدعو "كرم. ع" إلي المستشفي بصحبة الأهالي به عدة طعنات بسلاح ابيض اثر مشاجرة مع جاره وعلي الفور أنتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة وبالتحريات الأولية وشهادات شهود العيان تبين أصابة كرم ع، على يد أحد جيرانه بسبب خلافات علي عداد المياه الخاص بالعقار ونشبت مشاجرة علي اثرها تم طعم المدعو وتوفي فورا وصولة المستشفي العام.

تم القبض علي المتهم وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة.