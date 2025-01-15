غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير الخدمات الاقتصادية والإدارية

الاقتصاد
بوابة الفجر

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال أمانة الصندوق اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك لبحث تعاون جديد لدعم منتسبي الغرفة في كافة القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية.

 

وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة في حضور محمد سامي الأمين المساعد لصندوق الغرفة.
 

وشهد الاجتماع منافسة كبيرة بين البنوك في القطاعين "العام والخاص" من أجل التعاون مع غرفة القاهرة والوصول لأفضل عروض لودائعها لتحقيق أكبر فائدة ممكنة تعود بالإيجاب على خدمات منتسبي الغرفة.
 

وقال اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة إن أمانة صندوق الغرفة تكثف جهودها في هذا الشأن من أجل توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وتنوعها وتطويرها طبقًا لمتطلبات العصر الحديث، خاصة في ظل التطورات العصرية على الصعيد العالمي في الشئون الاقتصادية والإدارية.
وأشاد محمد سامي بتنافس عدد كبير من البنوك  للحصول على التعاون مع الغرفة في ظل تبادل الاستفادة بين الغرفة والبنك الذي يتم الترسية للتعاون معه.
وتقوم أمانة صندوق الغرفة بعقد هذا الاجتماع كل فترة لبحث عروض جديدة مع البنوك بمشاركة عدد كبير من ممثلي البنوك في القطاعين العام والخاص.

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