عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد
كشف الإعلامي خالد الغندور، طلبات نادي زد لبيع مصطفى العش مدافع الفريق للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "نادي زد حتى الآن لم يعطي الأهلي موافقة نهائية لرحيل العش للأحمر وذلك بسبب المقابل المادي".
وأضاف:" نادي زد يرغب في الحصول على 50 مليون "كاش" أو الحصول على 30 مليون جنيه بجانب إعارة 2 لاعيبه من الأهلي باختيار نادي زد ومدربه مجدي عبد العاطي".
واختتم:" لا توجد صعوبة في المفاوضات بين الطرفين وحسب ما علمنا إن الصفقة سيتم حسمها خلال 48 ساعة وسيتم الإعلان عنها مباشرًة من جانب النادي الأهلي".