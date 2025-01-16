تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وترحيب دولي كبير

تصدر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، إثر الترحيب الدولي الواسع من مختلف الدول والمنظمات.

ويأتي هذا الاتفاق بعد جهود مكثفة بوساطة مصرية، لوقف العمليات العسكرية بين حركة حماس وإسرائيل.

تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة

كشف مصدر مصري مطلع عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، والذي يتضمن عدة مراحل من الإجراءات العسكرية والإنسانية.

الاتفاق يأتي بعد تصعيد عسكري دامٍ استمر لعدة أسابيع، وأدى إلى نزوح الآلاف من السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

المرحلة الأولى من الاتفاق

تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق عدة إجراءات لوقف العمليات العسكرية بشكل مؤقت من قبل الطرفين، أبرزها انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الشرقية بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة لتقليل الاحتكاك العسكري وضمان سلامة المدنيين.

كما سيتم تعليق الطلعات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي لمدة 10 ساعات يوميًا، مما يمنح سكان غزة فترة من الهدوء النسبي.

وتتيح المرحلة الأولى عودة النازحين إلى منازلهم في مناطق القطاع، مع تركيز خاص على مناطق الشمال. كذلك، ستنسحب القوات الإسرائيلية كليًا من شارع الرشيد شرقي غزة، ويتم تفكيك المنشآت العسكرية في المنطقة، مما يمهد لعودة النازحين واستئناف الحياة الطبيعية تدريجيًا.

ستُفتح الممرات الإنسانية عبر شارع الرشيد لتسهيل دخول المساعدات للسكان، مع حرية الحركة للمواطنين في جميع مناطق القطاع. بحلول اليوم الثاني والعشرين، تنسحب القوات الإسرائيلية من مناطق الوسط مع إعادة تمركزها على طول الحدود.



ترحيب دولي بالاتفاق

مصر:



رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتفاق، مؤكدًا أنه خطوة مهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة. وأكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن السلام المستدام في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين. كما أكد التزام مصر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

الأمم المتحدة:



رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق وأكد استعداد المنظمة لدعمه وتوسيع نطاق الإغاثة الإنسانية في غزة. وأوضح أن الأمم المتحدة ستبذل جهدها لتوفير الدعم المستدام للمتضررين.

الإمارات:



وزارة الخارجية الإماراتية رحبت بالاتفاق، وثمنت جهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة. وأكدت الإمارات دعمها الكامل للتعاون الدولي في توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة.