بقيمة 4 مليون جنيه..ضبط شخصين لحيازتهما عملات أجنبية جراء النصب والإحتيال في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 24 بطاقة بنكية – سبائك ومشغولات ذهبية وفضية – 36 هاتف محمول – 3 محافظ مالية إلكترونية - جهاز لاب توب – 20 شريحة هاتف محمول) لقيامهما بإنشاء حسابات للعمل كوكلاء بأحد تطبيقات المراهنات مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهما فى عمليات سحب وإيداع الأموال وإستقطاب المواطنين لإنشاء حسابات أخرى بذات التطبيق نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك، مما مكنهما من تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة جراء النصب والإحتيال بلغت 4 مليون جنيه.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.