أستون فيلا يقهر إيفرتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وبدأت أحداث مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون، بمحاولات على المرمى من جانب لاعبي أستون فيلا وسط استبسال دفاعي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إيفرتون ضد أستون فيلا بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن واتكينز مهاجم فريق أستون فيلا من تسجيل الهدف الأول في شباك إيفرتون، عند الدقيقة 51 بعد تسديدة رائعة.