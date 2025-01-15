"الإحصاء": التضخم في المملكة بلغ 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024

السعودية
الإحصاء - أرشيفية
الإحصاء - أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في المملكة بلغ نسبة 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024م، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما سجل استقرارًا نسبيًا على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
ويُعد معدل التضخم ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري وسنوي.

الهيئة العامة للاحصاء الزيارات الميدانية أسعار المستهلك التضخم السنوى معدل التضخم السنوي

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