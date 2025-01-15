بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة في الدوري الألماني

اكتسح بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم بخماسية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

بايرن ميونخ يكتسح هوفنهايم بخماسية نظيفة

وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة بينما يحتل هوفنهايم المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

بدأ الشوط الأول بسيطرة كاملة من جانب لاعبي بايرن ميونخ، حيث تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عندما مرر توماس مولر تمريرة سحرية إلى زميله ليروي ساني الذي سدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى هوفنهايم ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

في الدقيقة 12، مرر هاري كين الكرة لزميله جيريرو الذي سدد الكرة في الجانب الأيسر لمرمى هايدنهايم ويعلن عن الهدف الثاني لمرمى هوفنهايم.

في الدقيقة 26، حصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء تصدى لها هاري كين ليسدد الكرة ببراعة ويعلن عن الهدف الثالث للنادي البافاري.

حاول لاعبو هوفنهايم تسجيل هدف قبل نهاية الشوط من أجل استعادة الثقة في أنفسهم ولكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ سيطرته على مجريات اللعب حتى تمكن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 48 عن طريق ليروي ساني الذي أطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الجانب الأيسر لمرمى هوفنهايم.

في الدقيقة 66، استلم سيرجي جنابري تمريرة قاتلة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى هوفنهايم ويعلن عن خامس أهداف المباراة.

شن لاعبو هوفنهايم بعض الهجمات على مرمى بايرن ميونخ من أجل تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بخماسية نظيفة.