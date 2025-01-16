إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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اسعاف
اسعاف

تعرض 6 أشخاص، من بينهم 3 نساء، للإصابة نتيجة انقلاب سيارة مكونة من 8 ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادثة.

تلقى الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول حادث انقلاب السيارة، الذي وقع أمام قرية تل بني عمران، بالقرب من مدخل مدينة ملوى.

أسماء مصابي الحادث


هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، هم:

- شوقية فتحي يونس، 70 سنة
- شوقي فتحي يوسف، 69 سنة
- عزيزة رجب خليل، 36 سنة
- محمود أحمد عبد النعيم، 45 سنة
- رضا لملوم محمد، 50 سنة
- أمل رجب خليل، 30 سنة

جميعهم مقيمون في قرية العوايسة التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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