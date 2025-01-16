مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زفة عروسين بالغربية

محافظات
اسعاف
اسعاف

 

شهدت قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في زفة عروسين على الطريق السريع.

 

وقال شهود عيان أنة أثناء زفة السيارات اصطدمت احدى السيارات بالاخرى مما أدى إلى سقوط احدهم فى ترعة والأخرى بالارض الزراعية.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بمصرع شاب وإصابة آخرين في زفة سيارات.

 

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أجهزة الأمن إصابة آخر الأرض الزراعية الطريق السريع النيابة العامة بمحافظة الغربية زفة عروسين مركز شرطة زفتى مستشفى زفتى

مواد متعلقة

" خبطة بالعربية وحاول يهرب".. تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بسبب السرعة الجنونية إلى 5 فبراير المقبل

محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الأزهر ويشيد بالتنظيم المتميز في اللجان

وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل فى يومها الخامس

عميد "تربية رياضية طنطا" يفتح تحقيق فى مشاجرة بين طالب ودكتور جامعي

فريق طبى بمستشفى المنشاوى العام بطنطا ينجح في إجراء جراحة نادرة لطفل (صور)

محافظ الغربية: انتهينا من تحديث الاحوزة العمرانية للمدن وعلى وشك الانتهاء من القرى

وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحانات في مدرسة الرافعي الرسمية للغات

تعليم الغربية: لا يوجد شكاوى من امتحانات النقل فى يومها الثالث

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية

القصة الكاملة لتصدع جسم خزان مياه بإحدى قرى العياط وتخوف الأهالي

مصرع شقيقين فى حادث سير دراجة بخارية " توك توك" بقريه الشورانية بسوهاج

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

آرسنال يهزم توتنهام هوتسبير بثنائية في الدوري الإنجليزي

"بو": أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة