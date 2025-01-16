مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زفة عروسين بالغربية

شهدت قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في زفة عروسين على الطريق السريع.

وقال شهود عيان أنة أثناء زفة السيارات اصطدمت احدى السيارات بالاخرى مما أدى إلى سقوط احدهم فى ترعة والأخرى بالارض الزراعية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بمصرع شاب وإصابة آخرين في زفة سيارات.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.