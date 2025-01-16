"بو": أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة

أعلنت اليوم الشركة المنفذة لمنصة "بو" للتواصل الاجتماعي عن إطلاق المنصة رسميًا وإتاحتها أمام المستخدمين العرب، في خطوة تهدف إلى خلق تجربة فريدة للتواصل الرقمي تجمع بين الابتكار واحترام الخصوصية والهوية الثقافية.



وفي تصريح له، أكد عبد الله السيوفي، مؤسس منصة "بو"، أن الهدف الرئيسي من المنصة هو أن تصبح "أكبر تجمع للمجتمعات العربية على الفضاء الإلكتروني، وأكثرها استخدامًا وتنوعًا، مع توفير أدوات اتصال وتواصل متطورة تناسب جميع المستخدمين من مختلف اللغات والخلفيات."

وأوضح السيوفي أن منصة "بو" تتواءم مع أنظمة وقوانين الدول المتقدمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدم، مما يجعلها خيارًا آمنًا وموثوقًا.



وأضاف: "نعمل على تعزيز الانتماء للهوية العربية عبر إتاحة الفرصة للنشر حول القضايا التي تهم المستخدمين العرب، مع الاحتفاء بالمناسبات الثقافية التي تعزز الهوية."



ولفت السيوفي إلى أن المنصة تمنح المستخدمين حرية التعبير عن آرائهم بحرية، مع الحفاظ على بيئة آمنة ومشجعة، مشيرا إلى أنها توفر أدوات مبتكرة تمكن المستخدمين من مناقشة القضايا المهمة ومشاركة الاهتمامات ضمن مجتمعات افتراضية، بتقنيات تحمي بيانات المستخدمين (مثل التشفير).



وأكد، أن التطبيق يدعم أكثر من لغة، مما يجعله متاحًا لجميع المستخدمين العرب في كافة أنحاء العالم، مضيفا، أن المنصة انطلقت اليوم في مصر، ثم تتوسع إلى دول الخليج خلال المرحلة المقبلة.



وأشار السيوفي إلى أن "بو" تعد أول منصة عربية تسعى لأن تكون أكبر تجمع عالمي يجمع بين خصائص منصات مثل فيسبوك، وإنستجرام، وتويتر، ولكن بأسلوب جديد يلبي احتياجات المستخدم العربي، لافتا إلى أن "بو" تستهدف الوصول إلى مليون مستخدم بنهاية العام الجاري 2025.



من جانبه قال عبد العظيم الهلالي، الشريك المؤسس لمنصة "بو" إن عملية اختيار اسم "بو" جاء تيمنًا بدب الباندا الذي يرمز إلى السلام والصداقة والحميمية، وهي القيم التي نسعى لتعزيزها من خلال المنصة."

وأكد الهلالي "هدفنا أن تكون "بو" المنصة الأولى التي تعكس روح الهوية العربية، بما تحمله من عادات وتقاليد وقييم، مع إتاحة أدوات مبتكرة تسهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة، لتصبح الوجهة الرئيسية لجميع المستخدمين العرب."



لافتا إلى أن المنصة ستعمل على إطلاق فعاليات رقمية مرتبطة بالمناسبات العربية مثل "شهر رمضان، الاحتفال بيوم اللغة العربية، وإحياء التراث العربي".