عاجل - مقتل 20 فلسطينيًا في غزة بعد إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار

نتانياهو: "نواصل العمل على آخر التفاصيل"

في وقت تتواصل الجهود الدولية لإقرار هدنة في قطاع غزة، أفادت التقارير بقتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة في القطاع. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الدول الوسيطة عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لكن التصعيد العسكري لم يتوقف حتى بعد الإعلان عن الاتفاق.

غارات إسرائيلية تودي بحياة عشرات الفلسطينيين

في مساء الأربعاء 15 يناير 2025، أكدت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل العشرات إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متعددة، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية. وبدورها، أشارت التقارير إلى تصاعد أعمدة الدخان في السماء نتيجة الانفجارات التي تسببت في دمار واسع. هذه الغارات تأتي رغم إعلان الدول الوسيطة عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

نتانياهو: "نواصل العمل على آخر التفاصيل"

في وقت متأخر من مساء الأربعاء، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه لا يزال هناك عمل جاري لمعالجة "آخر التفاصيل" بشأن الاتفاق. وهذا التصريح يأتي بعد ساعات من الإعلان عن التوصل إلى الهدنة التي أعقبت ما يقارب خمسة عشر شهرًا من الحرب العنيفة في غزة. ومن جانبها، أكدت بعض المصادر أن محادثات التهدئة لا تزال في مراحلها النهائية، لكنها لم توقف العمليات العسكرية بشكل كامل.

جهود الوساطة الدولية وتأثيرها على الوضع الراهن

على الصعيد الدولي، تسعى الدول الوسيطة مثل قطر ومصر إلى ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة. في وقت سابق، أعلنت قطر عن دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في يوم الأحد المقبل، مما يعكس الجهود الحثيثة لضمان الاستقرار في المنطقة، رغم الصعوبات التي تكتنف تنفيذ هذا الاتفاق في ظل استمرار القصف والغارات.