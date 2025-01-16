العبث القاتل..مصرع عامل بالخطأ بطلق ناري بمركز أخميم بسوهاج

لقى عامل مصرعه فى العقد الثالث من العمر يبلغ 34 سنه، مصابًا بطلق ناري فى الصدر، وتوفى عقب وصولة، نتيجة عبثة بالسلاح النارى، مما أدى لإنهاء حياته بالخطأ.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من مستشفى اخميم المركزى بوصول المدعو "خالد.ع. ر" 34 سنه عامل، إلى مستشفي أخميم المركزي مصابًا " طلق ناري بالصدر " وتوفي عقب وصوله ومقيم مركز أخميم.

أفادا شقيقيه كلًا من:-

المدعو "محمد" 45 سنة سائق، المدعو "عادل" 40 سنه موظف، ومقيمان بذات الناحية، أثناء تواجدهما بالمنزل وحال قيام شقيقهما المتوفي العبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه بطريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشادهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.