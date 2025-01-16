عاجل - "لم يكتمل بعد".. نتنياهو متحدثًا حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم تكتمل بعد

العدو الصهيوني
نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لا تزال قيد العمل ولم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق رسمي يتطلب استكمال بعض النقاط المهمة.

نتنياهو يتجنب التعليق على الاتفاق الرسمي

في تصريحاته الأخيرة، لم يوضح نتنياهو ما إذا كان يقبل الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء القطري والرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوضح في بيانه أنه لن يصدر ردًا رسميًا بشأن الاتفاق إلا بعد إتمام "آخر التفاصيل" المتعلقة به.

إعلان قطر وأمريكا عن الاتفاق يثير تساؤلات حول موقف إسرائيل

رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لا تزال التصريحات المتباينة تثير تساؤلات حول موقف الحكومة الإسرائيلية من تفاصيل الاتفاق وآلية تنفيذه. رئيس الوزراء القطري والرئيس الأمريكي كانا قد أكدا الاتفاق، بينما لم يوضح نتنياهو موقفه بشكل نهائي.

نتنياهو يعلن أنه لا يزال العمل جارٍ على التفاصيل

في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أكد نتنياهو في بيان رسمي أن العمل جارٍ حاليًا لإتمام التفاصيل النهائية للاتفاق، وأنه لن يصدر أي بيان رسمي إلا بعد التوصل إلى صيغة مكتملة للهدنة.

 

 

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